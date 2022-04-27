В Калуге второй надземный гидрант откроют на площади Старый Торг 28 апреля

В четверг, 28 апреля, в Калуге откроют второй пожарный надземный гидрант. Он расположится в сквере у здания областной администрации на площади Старый Торг, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ранее такой же гидрант установили на Театральной площади.

Как пояснили спасатели, открытие гидранта приурочено ко Дню пожарной охраны, который отмечается 30 апреля.

- Площадь Старый Торг города Калуги – место большого скопления жителей, она является одним из исторических и культурных мест города, поэтому новое противопожарное оборудование установлено именно здесь, - заявили в МЧС.

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