Прокуратура потребовала от властей Калуги очистить русло Оки от мусора

Как мы уже рассказывали, в начале апреля у понтонного моста в Калуге скопилось большое количество мусора. Проверку по данному факту проводила Калужская межрайонная природоохранная прокуратура. О ее результатах ведомство сообщило во вторник, 26 апреля.

- Скопление мусора в районе понтонного моста и в границах береговой полосы реки Ока произошло в результате его поступления с близлежащих к водному объекту территорий и весеннего половодья, - заявили в прокуратуре.

Мусор должны убрать городские власти. Природоохранный прокурор внес соответствующие представления. Прокуратура обещает следить, как будут выполняться работы.

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