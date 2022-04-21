В Калуге заложили липовую аллею на территории строящегося кампуса Бауманки

В четверг, 21 апреля, в Калуге заложили липовую аллею на территории строящегося кампуса КФ МГТУ им. Н.Э Баумана в деревне Пучково. В мероприятии принял участие губернатор Владислав Шапша, сообщили в пресс-службе правительства.

Глава региона провел рабочее совещание по вопросу строительства кампуса.

- Обсуждался ход строительных работ и планы закупки технологического оборудования, - прокомментировали в правительстве. - В современной ситуации многие импортные стройматериалы и оборудование заменяются аналогами, в том числе, отечественными.

Сейчас на объекте работают 650 строителей.

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