В Калуге заложили липовую аллею на территории строящегося кампуса Бауманки
В четверг, 21 апреля, в Калуге заложили липовую аллею на территории строящегося кампуса КФ МГТУ им. Н.Э Баумана в деревне Пучково. В мероприятии принял участие губернатор Владислав Шапша, сообщили в пресс-службе правительства.
Глава региона провел рабочее совещание по вопросу строительства кампуса.
- Обсуждался ход строительных работ и планы закупки технологического оборудования, - прокомментировали в правительстве. - В современной ситуации многие импортные стройматериалы и оборудование заменяются аналогами, в том числе, отечественными.
Сейчас на объекте работают 650 строителей.
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