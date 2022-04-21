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В Калуге Яченское водохранилище очистят за 300 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 21.04.2022 15:23 4 883
В Калуге Яченское водохранилище очистят за 300 миллионов рублей

В среду, 20 апреля, был объявлен аукцион по поиску подрядчика для расчистки Яченского водохранилища в Калуге. 

Начальная цена контракта составляет 300 миллионов рублей. Выбрать исполнителя собираются 6 мая.

- Разговоры о расчистке Калужского моря идут уже давно, проектная документация была разработана в 2019 году, - прокомментировал в четверг министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА. - Далее шел длительный процесс по выделению денежных средств. А уже в этом году планируется начать проведение комплексных мероприятий для улучшения экологического состояния Яченского водохранилища. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Экология» по всей протяженности водного объекта. А это почти 2,4 километра.

Яченское водохранилище собираются очистить от донных отложений. Как считают специалисты, это позволит восстановить его способности к самоочищению с последующим зарыблением.

Согласно проектной документации, подрядчик должен начать работы в июне 2022 года, а завершить в октябре 2024-го.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 21.04.2022 15:23 4 883
Тэги: благоустройство
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