В Калужской области инвестор восстановит Дом с кружевами

В Калужской области инвестор восстановит одну из главных достопримечательностей Боровска – городскую усадьбу купца Федора Шокина, которую часто называют Дом с кружевами. В среду, 20 апреля, об этом сообщили в правительстве региона.

Объект культурного наследия регионального значения был построен в конце XIX века. Сейчас здание в аварийном состоянии.

Соглашение с частной компанией заключат на 47 лет. Общий объем инвестиций составит не менее 75 миллионов рублей.

Инвестор получит главный дом усадьбы, хозяйственную постройку и земельный участок. Планируется, что там появятся гостиница и ресторан.

- Можно долго перечислять архитектурные достоинства здания, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Это действительно уникальный памятник зодчества и своего рода символ города. Вне всякого сомнения, он заслуживает особого внимания.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.