В Калуге до 1 мая покрасят ограждение на девяти улицах

До 1 мая в Калуге планируется покрасить леерное ограждение на девяти улицах. В среду, 20 апреля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Опубликован список этих улиц: Луначарского, Жукова, Степана Разина, Кирова, Ленина, Гагарина, Плеханова, Герцена и переулок Старичков.

Как отмечают в городской администрации, уже помыты 2 442 секции ограждения, а также 211 остановка.

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