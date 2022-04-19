В Калуге не будут высаживать новые деревья на месте спиленных на улице Тульской

Как мы уже рассказывали, на улице Тульской в Калуге на прошлой неделе начали обрезать деревья. При этом наши читатели сообщают, что коммунальщики не просто удаляют разросшиеся ветки, но и полностью срезают большое количество деревьев.

На их месте новых насаждений не будет, рассказали во вторник, 19 апреля, в управлении городского хозяйства.

- Мероприятия по высадке зеленых насаждений по улице Тульской согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» не запланированы, - говорится в комментарии чиновников.

Напомним, из-за работ на улице Тульской водителей попросили не оставлять машины на участке от Луначарского до Николо-Козинской до 25 апреля.

На улице Тульской стало заметно светлее.

До противоположной стороны улицы рабочие пока не добрались.

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