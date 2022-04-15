В Калуге начали обрезать деревья на улице Тульской

В четверг, 14 апреля, в Калуге коммунальщики начали обрезать деревья на улице Тульской. Работы начались от перекрестка с улицей Луначарского.

От некоторых деревьев остаются лишь стволы.

Ранее, напомним, городская управа просила калужан не парковаться на участке улицы тульской от Луначарского до Николо-Козинской с 14 по 25 апреля.

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