В Калуге установили освещение на территории деревни Петрово

В Калуге установили дополнительное освещение на 1-ом переулке Привольном и на улице Петровской в деревне Петрово. В пятницу, 15 апреля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Всего там появилось 11 новых светильников.

Также завершилась реконструкция освещения на улице Воронина.

- Ведем работы по реконструкции освещения на улице Болдина, где уличное освещение было только с одной стороны, - подчеркнули в городском хозяйстве. - До конца месяца освещение появится по обе стороны улицы. В мае запланированы работы на улицах: Тульской, Суворова и Хрустальной (в районе школы №22).

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