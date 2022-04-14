В Калуге субботник перенесли из-за надвигающихся дождей

В Калуге 16 апреля планировалось провести субботник на территории Комсомольской рощи. Однако из-за прогнозируемых на выходные дождей памятник природы будут очищать от мусора в пятницу, 15 апреля. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Начало субботника – в 12:00.

Сбор добровольцев пройдет у входа в парк со стороны улицы Социалистической, 12.

- Активистов обеспечат необходимым инвентарем и инструментами на месте, - пообещали в Минприроды.

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