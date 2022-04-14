В Калуге прокуратура начала проверку по поводу мусора у понтонного моста через Оку

Как мы уже рассказывали, у понтонного моста через Оку в районе Воробьевской переправы в Калуге скопилось большое количество мусора. В четверг, 14 апреля, проверку по данному факту начала прокуратура.

- В целях установления причин и обстоятельств попадания отходов в водный объект работники прокуратуры выехали на место совместно со специалистами органов контроля, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Решение о принятии каких-либо мер будет принято по результатам проверки.

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