В Калуге за неделю планируется убрать от мусора 12 улиц
На 12 улицах Калуги на этой неделе планируется провести генеральную уборку. Об этом 11 апреля на планерке в городской управе сообщил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.
В список попали:
- 65 лет Победы,
- Болотникова,
- Воскресенский переулок,
- Калинина,
- Огарева,
- Пионерская,
- Поле Свободы,
- Пролетарская,
- Социалистическая,
- Чижевского,
- Чичерина,
- Широкая.
Уборкой Калуги занимаются 15 бригад рабочих и 80 единиц техники.
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