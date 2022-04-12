В Калуге за неделю планируется убрать от мусора 12 улиц

На 12 улицах Калуги на этой неделе планируется провести генеральную уборку. Об этом 11 апреля на планерке в городской управе сообщил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

В список попали:

65 лет Победы,

Болотникова,

Воскресенский переулок,

Калинина,

Огарева,

Пионерская,

Поле Свободы,

Пролетарская,

Социалистическая,

Чижевского,

Чичерина,

Широкая.

Уборкой Калуги занимаются 15 бригад рабочих и 80 единиц техники.

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