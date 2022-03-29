В Калуге потерявшие работу жители смогут заняться благоустройством

В Калуге жители, которые в условиях кризиса остались безработными, смогут заняться благоустройством. Во вторник, 29 марта, городской голова Дмитрий Денисов сообщил о подготовке вакансий в подведомственных учреждениях.

Работой людей собираются обеспечить в МБУ «СМЭУ» и «Калугаблагоустройство».

Ранее губернатор Владислав Шапша сообщал, что в Калуге создадут 200 мест для общественных работ.

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