В Калуге фонтаны начнут работать 1 мая

В Калуге фонтаны планируется включить к 1 мая. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили на планерке в городской управе.

К майским праздникам в областном центре должны распуститься 300 000 тюльпанов. У памятников, в скверах и парках высадят 19 955 виол и сурфиний.

В ближайшее время кустарники будут обрезать на улицах Генерала Попова, Телевизионной, Московской, Степана Разина, в скверах Мира, Жукова и на площади Победы.

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