В Калуге фонтаны начнут работать 1 мая
В Калуге фонтаны планируется включить к 1 мая. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили на планерке в городской управе.
К майским праздникам в областном центре должны распуститься 300 000 тюльпанов. У памятников, в скверах и парках высадят 19 955 виол и сурфиний.
В ближайшее время кустарники будут обрезать на улицах Генерала Попова, Телевизионной, Московской, Степана Разина, в скверах Мира, Жукова и на площади Победы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!