Шапша поручил провести субботники и убрать область до майских праздников

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил главам районных администраций мобилизовать все силы и средства на уборку мусора. Об этом он заявил в понедельник, 28 марта, на рабочем заседании правительства, которое состоялось в Калуге в режиме видеоконференцсвязи.

Шапша поручил руководителям муниципалитетов организовать субботники.

- С 4 апреля у нас начинается месячник благоустройства, - прокомментировал глава региона. - Прошу глав администраций мобилизовать все силы и средства на уборку накопившегося мусора, организовать субботники, обеспечить людей инвентарем и обязательно усилить взаимодействие с Региональным экологическим оператором.

Также Владислав Шапша дал отдельное поручение министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеславу Лежнину.

- Во время субботников всегда собирают много веток, деревянных отходов. В Калуге и Обнинске есть дробилки. Используйте их, не возите воздух на полигон, - попросил губернатор. - Такая практика есть, ее надо шире использовать. Я прошу, Региональный экологический оператор обязательно изыскать дополнительные средства, чтобы мы весь мусор, который соберем в ходе субботников, вывезли, и в городах он не оставался до осени, как это иногда бывает. К майским праздникам все должно быть убрано, порядок должен быть наведен.

Напомним, в понедельник на Калужскую область обрушилась первая весенняя метель. Дороги и тротуары покрылись слоем снега в несколько сантиметров. Из-за этого коммунальщикам пришлось временно вернуться к зимнему содержанию дорог. Улицы посыпают песком.

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