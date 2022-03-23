На трех улицах Калуги начнут разбирать плитку на тротуарах 24 марта

В четверг, 24 марта, в Калуге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» начнутся работы на тротуарах трех улиц. Об этом сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.

Плитку начнут разбирать и менять на следующих участках:

Ул. Баррикад – от пересечения с ул. Ленина (от д.154 до д.136),

Ул. Космонавта Комарова – от д. 55 по ул. Космонавта Комарова.

Ул. Кутузова – от пересечения с ул. Воскресенской до пересечения с ул. Ленина (нечетная сторона).

- Движение пешеходов будет осуществляться по противоположной стороне улиц, - пояснили в городской управе. - Просьба обращать внимание на установленные информационные щиты и знаки, заранее переходить улицу в установленных местах.

На информационном щите указано, что работы начнутся 1 апреля. Однако фактически они стартовали 22 марта.

Как мы уже рассказывали, накануне из-за проведения работ временно было закрыто движение по улице Комарова.

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