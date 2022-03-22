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В Калуге выбрали пять проектов для благоустройства с софинансированием со стороны жителей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2022 16:42 0 569
В Калуге выбрали пять проектов для благоустройства с софинансированием со стороны жителей

22 марта состоялось заседание комиссии по отбору инициативных проектов, в работе комиссии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Городской Думы.

Проекты разработаны жителями Калуги, финансироваться они будут за счёт средств городского бюджета, также предусмотрено софинансирование со стороны жителей и предпринимателей.  

На рассмотрение комиссии было представлено 8 проектов, связанных с развитием спортивной инфраструктуры и благоустройством. 

Члены комиссии выбрали для реализации пять проектов, набравших наибольшее количество баллов.

Первое место занял проект обустройства памп-трека в микрорайоне Силикатный. Стоимость его составила 2 млн. 549 тысяч рублей, предложен самый высокий процент софинансирования – 38% (976 тысяч рублей).

Второе место досталось проекту по созданию спортивной площадки для подготовки к сдаче норм ГТО на улице Карла Либкнехта (1,3 млн. рублей).

Третье место занял проект «Аллея добра» – обустройство пешеходной дорожки к социальным и торговым объектам в микрорайоне Кубяка (1,3 млн. рублей).

Четвертое место получил проект универсальной детской площадки в деревне Крутицы, пятое – проект «Детский сад территория творчества и развития» – благоустройство и развитие территории детского сада «Семицветик».

Всего на реализацию инициативных проектов в городском бюджете предусмотрено 7 миллионов рублей. Эти средства позволяют в полном объёме профинансировать 4 проекта, и на 60% пятый. Но в настоящее время из-за роста стоимости стройматериалов на реализацию этих пяти проектов может потребоваться до 10 миллионов рублей. 

Вместе с тем помощь в этом вопросе может оказать руководство области.   

- Мы всеми силами стремимся повысить активность жителей, привлечь их к решению вопросов местного значения, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Необходимо показать, что если ты проработал проект, готов вложить собственные средства, то государство тебе в этом поможет. Мы обсуждали реализацию проектов инициативного бюджетирования с председателем Заксобрания Геннадием Новосельцевым, надеюсь, что нам удастся получить поддержку областного бюджета. 

Городской Голова Дмитрий Денисов отметил, что реализация проектов во многом зависит от финансовых возможностей муниципалитета и дальнейшего развития ситуации в экономике города и региона. При оптимистичном сценарии будут реализованы все пять проектов. При возникновении финансовых трудностей – только два или три, остальные будут перенесены на следующий год.  

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2022 16:42 0 569
Тэги: городская дума
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