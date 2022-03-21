В Калуге установили тренажерный комплекс в сквере Волкова

В Калуге реконструкция сквера Волкова завершена на 86%. В понедельник, 21 марта, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- На сегодняшний день остались работы по отделке модульного здания, где будут находиться раздевалки, комнаты для инвентаря и туалеты, - пояснил чиновник.

В сквере уже установлен тренажерный комплекс. Рядом обещают поставить баскетбольную ферму для игры в стритбол. Открытие запланировано на май.

Позже в сквере Волкова хотят создать волейбольную площадку.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.