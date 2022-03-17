В Калужской области на благоустройство территорий потратят более 300 миллионов рублей

Как мы уже рассказывали, в четверг, 17 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов.

Один из вопросов, который обсуждался на мероприятии - планы по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин рассказал, что в 2022 году участие в проекте принимают 53 муниципальных образования, в которых проживают более 820 тысяч человек.

Благоустроить планируется 79 общественных территорий: три прибрежные зоны, восемь парков, 10 скверов, 13 детских и спортивных площадок, 24 пешеходные зоны. На это из бюджета выделят 316,9 миллиона рублей.

Вячеслав Лежнин отметил, что все эти территории выбраны самими жителями в рамках онлайн-голосования. На данный момент все контракты заключены, работы уже ведутся в Калуге и Сосенском. В поселке Октябрьский Ферзиковского района благоустройство уже завершено.

С 15 апреля по 30 мая пройдет онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства на следующий год.

Также в Калужской области пройдет благоустройство населенных пунктов, которые победили во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Десять городов региона получили в общей сложности 475 миллионов рублей. В этом году на полученный грант в размере 70 миллионов рублей в Кирове благоустроят пешеходную и прибрежную зону на пересечении улиц Степана Разина и Пролетарской. По 50 миллионов рублей получили Мосальск и Юхнов. В новом подобном конкурсе собираются участвовать Жиздра, Кондрово, Козельск, Людиново, Малоярославец, Мещовск, Сухиничи и Таруса.

Губернатор Владислав Шапша также напомнил о важности проведения традиционных весенних субботников.

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