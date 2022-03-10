В Калуге назвали новую дату установки вывески «Храните деньги в сберегательной кассе»

В Калуге в конце марта планируется установить восстановленную вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе» на крышу дома №59 по улице Ленина. Об этом в среду, 9 марта, на планерке в городской управе сообщил главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

- Однако это сделают только при благоприятных погодных условиях, - заявил Комов.

Ранее городские чиновники несколько раз называли даты установки вывески. Изначально ее обещали вернуть еще летом 2021 года.

Реконструкция началась в декабре 2020 года.

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