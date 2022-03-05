В Калуге собираются ликвидировать лужу на площади Победы

Власти Калуги собираются избавить жителей города от лужи на тротуаре у дома №7 на площади Победы. В пятницу. 4 марта, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Он поручил устранить причины, по которым на плитке в большом количестве скапливается вода. Лужа там образуется после каждого сильного дождя и при таянии снега.

- Собрал вчера коллег на месте, посмотрели документацию, сверили с реальностью, - прокомментировал Денисов. - Знаменитой лужи не было, но для понимания оставлю ниже фото из архива калужан.

По его словам, ближайшая ливневая решетка находится далеко от места скопления воды. Как именно будут устранять проблему, Денисов не уточнил.

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