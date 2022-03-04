На девяти улицах Калуги смонтируют уличное освещение до конца 2022 года

В Калуге до конца 2022 года планируется смонтировать уличное освещение на девяти улицах деревни Лихун. В пятницу, 4 марта, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Работы пройдут в 1-м и 2-м Гранатовых проездах, а также на улицах Ландышевой, Жемчужной, Гранатовой, Серебряной, Алмазной, Кристальной и Янтарной.

- Сейчас в активной стадии разработка проектов планировки и межевания территории, - пояснил Денисов. - Следующим этапом станет подготовка проекта строительства дороги. Деньги на это в городском бюджете заложены. Пока же будет продолжена отсыпка дорог асфальтовой крошкой.

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