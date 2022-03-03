Власти Калужской области отказались от строительства канатной дороги через Оку

Калужская область отказалась от проекта строительства канатной дороги через Оку в Калуге. В четверг, 3 марта, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Сегодня мы должны мобилизовать все возможные ресурсы для решения ключевых запросов людей. В нынешних условиях строительство канатной дороги в Калуге не является приоритетом, - заявил глава региона. - Поэтому сегодня работаю с коллегами из правительства РФ, чтобы найти более полезное применение средств инфраструктурного кредита для Калужской области, ранее выделенных под этот проект.

Напомним, канатную дорогу планировалось строить по маршруту Квань – Музей космонавтики в 2023 году.

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