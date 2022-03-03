В Калуге пройдет голосование по выбору территории для благоустройства в 2023 году

В Калуге с 15 апреля по 31 мая пройдет онлайн-голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В четверг, 3 марта, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Калужане будут выбирать из 20 объектов.

Благоустройство территории Березуйского оврага.

Благоустройство сквера имени космонавта Волкова.

Благоустройство в д. Яглово.

Благоустройство общественной территории по ул.Ромодановские Дворики.

Благоустройство общественной территории в микрорайоне Дубрава (Дубовая роща).

Благоустройство бульвара им. Степана Разина.

Благоустройство общественной территории в районе домов № 7 и 8 по ул. Гвардейской.

Благоустройство общественной территории по ул. Луговой, д.70.

Благоустройство аллеи на ул. Платова.

Благоустройство сквера у кинотеатра Центральный, ул. Кирова.

Благоустройство бульвара Чичерина.

Благоустройство березовой рощи между улицей Калужского ополчения, дом № 9 и улицей Берестяной, улицей Усадебной города Калуги.

Благоустройство общественной территории у дома № 6 по бульвару Энтузиастов.

Благоустройство улицы Театральной.

Благоустройство сквера в честь 650-летия Калуги.

Благоустройство склона у государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Благоустройство общественной территории у музея им.Чижевского.

Благоустройство площади на пересечении улиц Королева и Октябрьская с входной группой в парк им.Циолковского.

Благоустройство территории Яченского водохранилища.

Благоустройство набережной реки Оки, второй этап.

Все дизайн-макеты размещены на сайте городской управы.

В голосовании смогут поучаствовать калужане старше 14 лет.

На 2022 год в калужском голосовании победило благоустройство набережной Оки.

Сквер Волкова.

Сквер у кинотеатра на улице Кирова.

Сквер в честь 650-летия Калуги.

Территория у музея Чижевского.

Вход в парк Циолковского.

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