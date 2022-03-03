В Калуге пройдет голосование по выбору территории для благоустройства в 2023 году
В Калуге с 15 апреля по 31 мая пройдет онлайн-голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В четверг, 3 марта, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Калужане будут выбирать из 20 объектов.
- Благоустройство территории Березуйского оврага.
- Благоустройство сквера имени космонавта Волкова.
- Благоустройство в д. Яглово.
- Благоустройство общественной территории по ул.Ромодановские Дворики.
- Благоустройство общественной территории в микрорайоне Дубрава (Дубовая роща).
- Благоустройство бульвара им. Степана Разина.
- Благоустройство общественной территории в районе домов № 7 и 8 по ул. Гвардейской.
- Благоустройство общественной территории по ул. Луговой, д.70.
- Благоустройство аллеи на ул. Платова.
- Благоустройство сквера у кинотеатра Центральный, ул. Кирова.
- Благоустройство бульвара Чичерина.
- Благоустройство березовой рощи между улицей Калужского ополчения, дом № 9 и улицей Берестяной, улицей Усадебной города Калуги.
- Благоустройство общественной территории у дома № 6 по бульвару Энтузиастов.
- Благоустройство улицы Театральной.
- Благоустройство сквера в честь 650-летия Калуги.
- Благоустройство склона у государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.
- Благоустройство общественной территории у музея им.Чижевского.
- Благоустройство площади на пересечении улиц Королева и Октябрьская с входной группой в парк им.Циолковского.
- Благоустройство территории Яченского водохранилища.
- Благоустройство набережной реки Оки, второй этап.
Все дизайн-макеты размещены на сайте городской управы.
В голосовании смогут поучаствовать калужане старше 14 лет.
На 2022 год в калужском голосовании победило благоустройство набережной Оки.
Сквер Волкова.
Сквер у кинотеатра на улице Кирова.
Сквер в честь 650-летия Калуги.
Территория у музея Чижевского.
Вход в парк Циолковского.
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