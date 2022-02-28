В Калуге первые субботники пройдут 4 апреля

Первый весенний субботник планируется провести в Калуге 4 апреля. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщли на планерке в городской управе начальник управления горхозяйства, заместитель городского головы Александр ШПИРЕНКО.

По его словам, в прошлом году на субботники вышли почти 30 тысяч калужан. Сейчас ожидается столько же.

График субботников будет опубликован позже.

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