В Калуге сквер Волкова благоустроен на 77%

Вечером в субботу, 19 февраля, горуправа Калуги со ссылкой на городского голову Дмитрия ДЕНИСОВА сообщает, что сквер Волкова благоустроен на 77%. Сквер станет большим спортивным центром и местом отдыха жителей областного центра.

- Сварочные работы по монтажу металлической конструкции и устройству ограждена ведутся с перебоями в связи со сложными погодными условиями, - обращает внимание ведомство. - Принято решение по возможности предпринимать меры сезонного характера для продолжения производства работ.

Сейчас началась облицовка административно-бытового корпуса.

- Когда погода позволяет, продолжают монтировать мачты освещения футбольного поля, монтаж ограждения и освещения ФОКОТа почти завершён, - подчеркивает городская управа. - В сквере Волкова также появится стационарный туалет с антивандальным модулем.

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