В Калуге самолет и горы украсили насосную станцию на улице Генерала Попова
В Калуге на стенах насосной станции у дома №8 по улице Генерала Попова появилось новое граффити. Художник изобразил горы и самолет.
В пятницу, 18 февраля, фото опубликовало управление городского хозяйства.
- Здание будет расписано с трех сторон методом аэрографии, - пояснили в управлении. - Все работы выполняются полностью за счет инициативных художников, без использования бюджетных средств.
В прошлом году подобные рисунки появились на бетонных ограждениях на улицах Телевизионной и Глаголева.
На насосную станцию также начали наносить четверостишие Тютчева:
Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворён
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоён.
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