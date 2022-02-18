В Калуге самолет и горы украсили насосную станцию на улице Генерала Попова

В Калуге на стенах насосной станции у дома №8 по улице Генерала Попова появилось новое граффити. Художник изобразил горы и самолет.

В пятницу, 18 февраля, фото опубликовало управление городского хозяйства.

- Здание будет расписано с трех сторон методом аэрографии, - пояснили в управлении. - Все работы выполняются полностью за счет инициативных художников, без использования бюджетных средств.

В прошлом году подобные рисунки появились на бетонных ограждениях на улицах Телевизионной и Глаголева.

На насосную станцию также начали наносить четверостишие Тютчева:



Поют деревья, блещут воды,

Любовью воздух растворён

И мир, цветущий мир природы,

Избытком жизни упоён.

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