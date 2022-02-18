В Калуге тротуары покрылись льдом и лужами

Вечером в четверг, 17 февраля, в Калуге прошел дождь, температура воздуха поднялась выше нуля.

Такая погода заметно осложнила жизнь пешеходам. Во дворах и на многих тротуарах лед и снежная каша превратились в лед и лужи.

По прогнозам синоптиков, изменения погоды в ближайшие дни в Калужской области ждать не стоит. Все продолжит таять.

Тем временем мы объявили конкурс на самую большую лужу Калуги.

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