Из грязи – в театр! Объявляем конкурс на самую большую лужу Калуги

Снежная проблема в Калуге решается не коммунальными службами, а небесной канцелярией. До 23 февраля в областной столице сохранится теплая дождливая погода. А это значит, что весь неубранный снег в ближайшее время превратит Калугу в Венецию.

«Калужский перекресток» объявляет конкурс на фото самой большой лужи.

Делайте снимок, прикрепляйте фото в комментариях и ждите своего заслуженного приза – билеты в Драматический театр. Только не забудьте сменить дождевик и резиновые сапоги на пальто и ботинки.

Итоги конкурса подведем 25 февраля.

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