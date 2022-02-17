В Калуге 57 предпринимателей оштрафовали за плохую уборку снега
С начала 2022 года в Калуге 57 предпринимателей были оштрафованы за плохую уборку снега и льда рядом со своими торговыми объектами. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Собственники помещений в ответе за безопасность калужан - своих посетителей, а значит должны вовремя сбивать сосульки, чистить крыши, счищать снег и наледь с тротуаров и лестниц, - заявил Денисов.
Всего с начала года было проверено около 900 объектов. Административные комиссии работают каждый день.
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