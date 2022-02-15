В Калуге новая остановка с usb-розетками появилась у филармонии

На улице Ленина в Калуге у здания областной филармонии появился новый остановочный павильон. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в городской управе.

Остановка оборудована подсветкой и usb-розетками. В ближайшее время ее дополнят электронными табло со временем прибытия общественного транспорта.

Этот павильон отличается от предыдущих подобных более компактным размером. Это связано с небольшой шириной тротуара у филармонии.

На прошлой неделе новая остановка была смонтирована у Дворца спорта.

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