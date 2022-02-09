В Калуге с начала года повалили 128 аварийных деревьев

С начала 2022 года в Калуге повалили 128 аварийных деревьев. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в управлении городского хозяйства.

Убраны с улиц и дворов в том числе 22 ясеня, зараженных изумрудной златкой.

- В весенне-летний период текущего года, параллельно с запланированной реконструкцией сетей уличного освещения по улице Тульской запланированы работы по приведению в порядок зеленых насаждений, расположенных на этой улице, - рассказали также в управлении горхозяйства. - Будут удалены сухостойные деревья породы ясень и произведена омолаживающая обрезка остальных деревьев.

Сообщить об аварийных деревьях калужане могут по номерам 70-11-31 или 77-71-12.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!