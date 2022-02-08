В Калуге 305 человек получили уличные травмы за неделю

За последнюю неделю в Калуге в травмпункт с уличными травмами обратились 305 человек. Об этом в понедельник, 7 февраля, нам сообщили в Больнице скорой медицинской помощи.

У 154 калужан, обратившихся к врачам, зафиксированы переломы.

Напомним, ранее уборку тротуаров в Калуге раскритиковал губернатор Владислав Шапша. Городской голова Дмитрий Денисов позже сообщил, что готовится закупка новой техники.

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