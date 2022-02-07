В Калуге уберут «звездное небо» с улицы Театральной

В Калуге по просьбам жителей демонтируют «звездное небо», установленное в конце 2020 года на пешеходной части улицы Театральной. Об этом в понедельник, 8 февраля, на планерке в городской управе сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Он попросил главного архитектора Алексея Комова подобрать для этого украшения новое место.

А вот остальные новогодние украшения демонтируют до конца февраля, хотя ранее для этого назывался конец января. Как пояснил 7 февраля заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО, многие рабочие сейчас болеют, для демонтажа не хватает людей.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!