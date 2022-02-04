Уполномоченный по правам человека раскритиковал уборку снега в Калуге

В пятницу, 4 февраля, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ и городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ устроили публичное обсуждение проблемы уборки снега в Facebook.

Омбудсмен раскритиковал ситуацию в областной столице и заявил, что ситуация критическая.

- Калужане народ терпеливый, - написал Зельников. - Но любому терпению есть предел. Так дальше жить нельзя. Настоятельно рекомендую принять все меры к скорейшему исправлению ситуации. И, пожалуйста, объяснитесь публично на эту тему с народом в социальных сетях. Что происходит?

Вскоре на эту публикацию отреагировал Денисов.

- Уверен, что Ваш вопрос является риторическим, - ответил городской голова. - Городская Управа и подведомственные учреждения делают все возможное для устранения последствий снегопадов. Задействованы все силы и средства. К вывозу и уборке снега привлечены дополнительные бригады за дополнительные бюджетные средства. Мы на постоянной связи с калужанами отрабатываем все проблемные места.

Но на этом обсуждение не закончилось.

- Уважаемый Дмитрий Александрович, я понимаю, что «задействованы все силы и средства», - заявил Зельников. - Но полагаю, что нужен внятный и более подробный (!) диалог с городским сообществом. Например, какие меры принимаются горуправой к нерадивым управляющим компаниям, будут ли привлечены в город дополнительные силы (бригады, техника), когда именно? Когда, наконец, очистят от снега и наледи все тротуары, и что мешает это сделать сейчас? И т. д.

Новых реплик городского головы в соцсети пока нет.

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