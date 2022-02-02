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В Калуге планируется обновить освещение на трех улицах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2022 15:46 0 201
В Калуге планируется обновить освещение на трех улицах

В Калуге в первой половине 2022 года планируется обновить освещение на улицах Тульской, Болдина и Суворова. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в управлении городского хозяйства.

Работы по модернизации уже проведены в переулках Старичковом, Старообрядческом и Узком.

- Благодаря тому, что новым светильникам требуется в несколько раз меньше электроэнергии, снижается общая нагрузка на электрические сети города, в результате чего город получает экономию средств, - заявили в горхозяйстве.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2022 15:46 0 201
Тэги: благоустройство
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