Горуправа Калуги ищет собственников сараев на улице Строительной
Во вторник, 1 февраля, городская управа Калуги опубликовала информацию о поиске владельцев деревянных сараев, расположенных на улице Строительной в поселке Куровской в районе дома №2.
Собственников просят обратиться в управление строительства и земельных отношений Калуги по адресу: ул. Московская, 188 (каб. 310), тел: 71-36-28.
Сараи собираются снести.
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