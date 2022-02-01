Горуправа Калуги ищет собственников сараев на улице Строительной

Во вторник, 1 февраля, городская управа Калуги опубликовала информацию о поиске владельцев деревянных сараев, расположенных на улице Строительной в поселке Куровской в районе дома №2.

Собственников просят обратиться в управление строительства и земельных отношений Калуги по адресу: ул. Московская, 188 (каб. 310), тел: 71-36-28.

Сараи собираются снести.

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