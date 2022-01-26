В Калуге перестали вывозить мусор с площади Победы

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь spaceeggs опубликовал жалобу на состояние мусорных контейнеров на площади Победы в Калуге. Отходы там не вывозят уже несколько дней.

- С натяжкой можно понять, почему не вывозят из дворов, - написал наш читатель. - Но это один из символов города. Еще немного и можно по статье об осквернении памяти привлекать.

Ситуацию прокомментировали в МБУ «Калугаблагоустройство», которое занимается уборкой скверов и парков.

- Вывезем до конца недели, не успели заключить контракт на утилизацию из-за болезни сотрудников контрактной службы, - рассказал нам 26 января главный инженер «Калугаблагоустройство» Роман РУСЯЕВ.

Мешки с мусором начали складывать рядом с контейнерами.

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