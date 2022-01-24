Городской голова Калуги заявил о плохой уборке тротуаров

В понедельник, 24 января, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ заявил о плохом качестве уборки тротуаров в областном центре.

- После уборки снежной каши - под ней целая толща льда, который представляет наибольшую опасность и неудобства для наших калужан, - высказал претензии глава администрации.

Ситуацию прокомментировал заместитель директора МБУ «СМЭУ» Сергей БУЙНОВ.

- Каждую смену мы выполняем подметание и посыпание. Соответственно, цикл обработки тротуаров у нас занимает достаточно большое количество времени по сравнению с улично-дорожной сетью, - пояснил Буйнов. - Под кашей, которую мы смели, сейчас образовалась наледь. На сегодняшнюю ночь, на завтрашний день у нас запланировано посыпание тротуаров. Уборка будет продолжаться.

Денисов поручил до минимума сократить период между подметанием и посыпанием тротуаров.

- Пока неудовлетворительная работа по тротуарам. Давайте устраняйте. У вас есть сейчас время, снега не будет. Можно будет переориентировать тех дорожных рабочих, которые занимаются подходами к остановочным павильонам, на посыпание вручную опасных участков. У вас есть первая половина недели для устранения наледи на центральных тротуарах, - поручил городской голова.

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