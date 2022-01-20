В Калуге начали разбирать новогоднюю елку на Театральной площади

В четверг, 20 января, в Калуге начали разбирать новогоднюю елку, установленную на Театральной площади.

Она стояла у театра с середины ноября.

Ранее городские власти заявляли, что новогодние украшения уберут до конца января.

Елка вернется на площадь через 10 месяцев.

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