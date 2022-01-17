Горуправа Калуги ищет собственников двух гаражей

В понедельник, 17 января, городская управа Калуги опубликовала информацию о поиске собственников двух гаражей. Эти строения собираются снести в соответствии с постановлением городской администрации №371-п от 20 октября 2021 года.

Гаражи расположены по следующим адресам:

ул. Пестеля, в районе дома №32а,

ул. Герцена, в районе дома №31.

Собственников просят обращаться по адресу: ул. Московская, дом №188 (каб.310), тел: 71-36-28.

Ранее мы публиковали репортаж о сносе гаражей в Калуге.

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