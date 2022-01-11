Власти Калуги наймут дополнительных подрядчиков для уборки снега

Власти Калуги наймут дополнительных подрядчиков для вывоза и уборки снега. Об этом во вторник, 11 января, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Он поручил управлению городского хозяйства увеличить количество техники и рабочих, задействованных в очистке областной столицы после сильных снегопадов.

Сейчас муниципальные службы вывозит за сутки с улиц Калуги каждый день около 3000 кубометров снега - это более 180 самосвалов. Сколько именно дополнительных ресурсов планируется привлечь, Денисов не уточнил.

- Особое внимание при уборке уделять очистке тротуаров и пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и подъездам к объектам социальной сферы, - поручил городской голова. - По схеме привлечения дополнительных единиц уборочной техники мы работали и в прошлом году. Мы всегда должны иметь возможность вовремя нарастить мускулы и вернуть проходимость улицам и тротуарам. Чем сейчас и занимаемся.

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