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В Калужской области контейнеры для мусора выкатили к дорогам из-за сильных снегопадов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.01.2022 17:12 1 211
В Калужской области контейнеры для мусора выкатили к дорогам из-за сильных снегопадов

В последние дни в Калужской области контейнеры для мусора передвинули со специальных площадок к краю проезжей части. В наших «Народных новостях» пользователь desert 10 января задал вопрос, с чем это связано.

Как пояснили коммунальщики, после обильных снегопадов доступ к контейнерным площадкам затруднен. Заполненную емкость с мусором работники не могут дотащить до автомобиля, она слишком тяжелая. Поэтому контейнеры временно оставляют у дороги.

- Мы понимаем, что это доставляет неудобства для транспорта, но содержание мест сбора отходов находится в зоне ответственности органов местного самоуправления или собственников территорий, на которых организована площадка для сбора отходов, - говорится в сообщении государственной компании, которая занимается вывозом мусора.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.01.2022 17:12 1 211
Тэги: благоустройство снег
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