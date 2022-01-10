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Городская управа Калуги предупредила о сносе 105 гаражей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.01.2022 12:54 1 4610
Городская управа Калуги предупредила о сносе 105 гаражей

В Калуге собираются в ближайшее время снести 105 гаражей на нескольких улицах. Соответствующее постановление № 12615-пи в понедельник, 10 января, опубликовала городская управа. Документ был подписан еще 29 декабря.

Владельцев просят до 20 января самостоятельно снести строения. Если калужане этого не сделают, гаражи снесут принудительно.

  • В районе домов №29-35 на улице Валентины Никитиной под снос попадут 96 гаражей.
  • На Достоевского, 35 – четыре гаража.
  • На Салтыкова-Щедрина, 129 – два металлических гаража.
  • На Азаровской, 26а, Гурьянова, 53 и Степана Разина, 43 – по одному гаражу.

Информацию о сносе в городской управе попросили предоставлять в отдел по контролю за землепользованием комитета земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (каб.310); телефон: 71-36-28.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.01.2022 12:54 1 4610
Тэги: благоустройство
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