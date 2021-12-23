В Калуге 11 уличных катков откроются до 26 декабря

К 26 декабря в Калуге заработают 11 уличных катков. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Публикуем полный список катков Калуги:

пер. Чичерина, 24

ул. Ольговская, 17

ул. Никитина, 121

ул. Спартака, 9

п. Куровской

п. Мстихино

ул. Маршала Жукова (с 24 декабря)

ул. Гурьянова, 67 (с 25 декабря)

площадь Маяковского (с 25 декабря)

ул. Кубяка, 2-6 (с 25 декабря)

ул. Суворова, 69 (с 26 декабря)

- Впереди выходные и длинные праздники, так что калужанам будет где покататься и поиграть в хоккей, - прокомментировал Денисов. - Главное – соблюдать правила безопасности на льду и социальную дистанцию.

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