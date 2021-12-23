В Калуге 11 уличных катков откроются до 26 декабря
К 26 декабря в Калуге заработают 11 уличных катков. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
Публикуем полный список катков Калуги:
- пер. Чичерина, 24
- ул. Ольговская, 17
- ул. Никитина, 121
- ул. Спартака, 9
- п. Куровской
- п. Мстихино
- ул. Маршала Жукова (с 24 декабря)
- ул. Гурьянова, 67 (с 25 декабря)
- площадь Маяковского (с 25 декабря)
- ул. Кубяка, 2-6 (с 25 декабря)
- ул. Суворова, 69 (с 26 декабря)
- Впереди выходные и длинные праздники, так что калужанам будет где покататься и поиграть в хоккей, - прокомментировал Денисов. - Главное – соблюдать правила безопасности на льду и социальную дистанцию.
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