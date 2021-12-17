В Калуге дворы и тротуары покрылись льдом

Утром в пятницу, 17 декабря, дворы и тротуары Калуги превратились в катки. После небольшого потепления и ночного мороза пешеходные дорожки покрылись слоем льда.

В социальных сетях калужане жалуются, что скользко и там, где снег никто не чистил, и там, где было подметено до чистой плитки.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Калужской области сохранится плюсовая температура. Ожидаются дождь со снегом.

На выходных начнется похолодание.

Напомним, 16 декабря городской голова Калуги Дмитрий Денисов устроил в соцсетях опрос, надо ли обильно посыпать тротуары песком. Ранее на грязь жаловался приехавший в наш город комик Сергей Светлаков.

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