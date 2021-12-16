Городской голова Калуги попросил жителей высказаться о посыпке тротуаров песком

В четверг, 16 декабря, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в социальных сетях попросил калужан высказать свое мнение об уборке тротуаров в городе. По его словам, одним людям не нравится, когда скользко, другим – когда все засыпано песком.

- Всё чаще вижу в соцсетях публикации калужан, противоречащие друг другу по содержанию, - прокомментировал ситуацию Денисов. - Одни жалуются на то, что после ледяного дождя тротуары моментально покрываются скользкой коркой, которую городские службы игнорируют и не посыпают. Другие выступают против обработки тротуаров. По их мнению, они совсем не скользкие. Недавно про наш город возмущённо высказался Сергей Светлаков. Мол, грязно, все в песке. Знаю, что многие калужане считают так же.

По словам главы администрации, у всех людей могут быть разные мнения.

- Но лично я считаю, что калужане в любую погоду должны передвигаться по безопасным дорогам и тротуарам, - подчеркнул он. - Очень не хочется, чтобы кто-то встретил новогодние праздники в отделениях БСМП.

Денисов пояснил, что весь город обработать реагентами не могут, так как на это в бюджете Калуги нет денег. Поэтому массово используется пескосоляная смесь.

- Внимательно прочту каждый комментарий к посту и дам соответствующие поручения коллегам на ближайшей летучке по уборке города, - написал Денисов.

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