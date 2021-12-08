В Калужской области Жуков и Сосенский досрочно завершили благоустройство

Калужская область вошла в число 28 регионов страны, досрочно завершивших реализацию проектов-победителей IV Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах со сроком выполнения до конца 2022 года. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

В Жукове и Сосенском создали современные общественные пространства.

- Конкурс дает существенный толчок развитию городов нашей области, - отметил министр строительства и ЖКХ области Вячеслав ЛЕЖНИН. - Он важен для понимания задач, стоящих перед муниципалитетами, и путей их решения. Необходимо чтобы в городах реализовывались проекты, в которых заинтересованы жители, которые будут востребованными, интересными, наиболее подходящими самому городу.

Ранее сообщалось, что в нашей области 10 городов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Реализованы проекты в Тарусе, Мещовске, Сухиничах, Кондрово, Жукове, Сосенском, Боровске.

В 2022 году выполнение работ начнется в Кирове, Мосальске и Юхнове.

Всего за четыре года Калужская область получила по этой программе из федерального бюджета 475 миллионов рублей.

По всей России появилось уже около 260 проектов создания комфортной городской среды. Всего на текущий момент в рамках конкурса были отобраны 560 проектов в 78 субъектах, их реализация завершится к 2023 году.

Как отмечают в министерстве строительства и ЖКХ, всероссийский конкурс - один из мощных инструментов поддержки малых городов с населением до 100 тысяч человек и исторических поселений. Он входит в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и проходит, начиная с 2018 года. За это время среди 560 проектов-победителей были распределены субсидии в суммарном размере 35 миллиардов рублей.

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