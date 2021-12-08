Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калужской области Жуков и Сосенский досрочно завершили благоустройство

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 15:06 0 149
В Калужской области Жуков и Сосенский досрочно завершили благоустройство

Калужская область вошла в число 28 регионов страны, досрочно завершивших реализацию проектов-победителей IV Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах со сроком выполнения до конца 2022 года. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

В Жукове и Сосенском создали современные общественные пространства.

- Конкурс дает существенный толчок развитию городов нашей области, - отметил министр строительства и ЖКХ области Вячеслав ЛЕЖНИН. - Он важен для понимания задач, стоящих перед муниципалитетами, и путей их решения. Необходимо чтобы в городах реализовывались проекты, в которых заинтересованы жители, которые будут востребованными, интересными, наиболее подходящими самому городу.

Ранее сообщалось, что в нашей области 10 городов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Реализованы проекты в Тарусе, Мещовске, Сухиничах, Кондрово, Жукове, Сосенском, Боровске.

В 2022 году выполнение работ начнется в Кирове, Мосальске и Юхнове.

Всего за четыре года Калужская область получила по этой программе из федерального бюджета 475 миллионов рублей.

По всей России появилось уже около 260 проектов создания комфортной городской среды. Всего на текущий момент в рамках конкурса были отобраны 560 проектов в 78 субъектах, их реализация завершится к 2023 году.

Как отмечают в министерстве строительства и ЖКХ, всероссийский конкурс - один из мощных инструментов поддержки малых городов с населением до 100 тысяч человек и исторических поселений. Он входит в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и проходит, начиная с 2018 года. За это время среди 560 проектов-победителей были распределены субсидии в суммарном размере 35 миллиардов рублей.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 15:06 0 149
Тэги: благоустройство область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Красивые женские свитера: что подарить девушке на День Рождения
Основные моменты при оформлении кредита наличными
Микрокредиты: кому это будет интересно?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru