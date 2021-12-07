Горуправа Калуги потребовала снести нелегальные гаражи, ворота и сараи
Городская управа Калуги во вторник, 7 декабря, опубликовала требование о сносе нескольких гаражей, сараев и ворот, установленных на разных улицах областного центра.
В списке на демонтаж следующие объекты:
- ул. Баженова, в районе д.1, - (три металлических гаража),
- ул. Хрустальная, в районе д.33 - (металлический гараж);
- ул. Маяковского, в районе д.45 - (металлические ворота);
- ул. Центральная, в районе д.4 - (металлическое ограждение);
- ул. 6-я Тарусская, между д.17 и д.18 - (металлическое ограждение с воротами);
- ул. Ленина, в районе д.109 - (два металлических гаража и сарай);
- ул. Молодежная, в районе д.44 - (металлический сарай и голубятня);
- пер. Строительный, в районе д.5 - (сарай из пеноблоков).
Владельцам дали время до 21 декабря, чтобы ликвидировать строения. Иначе их демонтируют принудительно.
Требование о сносе прописано в постановлении городской управы № 11299-пи от 01.12.2021.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!