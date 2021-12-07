Горуправа Калуги потребовала снести нелегальные гаражи, ворота и сараи

Городская управа Калуги во вторник, 7 декабря, опубликовала требование о сносе нескольких гаражей, сараев и ворот, установленных на разных улицах областного центра.

В списке на демонтаж следующие объекты:

ул. Баженова, в районе д.1, - (три металлических гаража),

ул. Хрустальная, в районе д.33 - (металлический гараж);

ул. Маяковского, в районе д.45 - (металлические ворота);

ул. Центральная, в районе д.4 - (металлическое ограждение);

ул. 6-я Тарусская, между д.17 и д.18 - (металлическое ограждение с воротами);

ул. Ленина, в районе д.109 - (два металлических гаража и сарай);

ул. Молодежная, в районе д.44 - (металлический сарай и голубятня);

пер. Строительный, в районе д.5 - (сарай из пеноблоков).

Владельцам дали время до 21 декабря, чтобы ликвидировать строения. Иначе их демонтируют принудительно.

Требование о сносе прописано в постановлении городской управы № 11299-пи от 01.12.2021.

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