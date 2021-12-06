Калужская область вышла в лидеры ЦФО по очистке берегов водоемов

По итогам 2021 года Калужская область вышла в лидеры Центрального федерального округа по очистке берегов водоемов в рамках акции «Вода России». По всей стране наша область на седьмом месте. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии.

О результатах работы на днях сообщило Минприроды России – организатор Всероссийской акции по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России». Более миллиона россиян присоединились к акции в 2021 году.

Калужане на протяжении семи лет принимают участие в акции, которая стала частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В этом году в рамках «Берега добрых дел» проходили соревнования команд, экотуры и забеги со сбором мусора (плоггинг).

Завершил в нашем регионе экологический марафон флешмоб #ЗаЧистуюОку. Как мы уже рассказывали, 30 ноября он прошел в Ферзиковском, Перемышльском и Тарусском районах, а также в Калуге.

За нынешний год в уборке берегов поучаствовали 70 тысяч калужских волонтеров. Убрано 4600 кубометров мусора. В общей сложности очищено 252 километра берегов различных водоемов.

Причем началась акция еще в январе, когда добровольцы убирали у водоемов после православного праздника Крещение. Помимо Калужской области, так сделали еще в Челябинске.

В завершающей на 2021 год акции участвовали представители органов власти, сотрудники «Калугаоблводоканала» и управления Росреестра по Калужской области, педагоги и учащиеся школ, вузов и организаций дополнительного образования.

- Приятно, что флешмоб объединил столько мотивированных, энергичных и позитивных экодобровольцев, - заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир ЖИПА. - Именно такое настроение и дружная работа всех участников позволяет Всероссийской акции «Вода России» оставаться такой масштабной и эффективной!

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